Киев, 3 сентября, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным директором Apple Тимом Куком в Калифорнии была посвящена реализации совместных проектов на Украине, сообщили 2 сентября в пресс-службе украинского лидера.

Зеленский

На встрече Зеленский сообщил Куку об успехах украинской цифровизации.

«Уже сегодня Украина — мощный мировой IT-хаб. Наши специалисты успешно сотрудничают с компаниями из списка Fortune 500, в том числе и с Apple», — заявил украинский лидер.

Он отметил также, что Украина демонстрирует «стремительное развитие» IT-сектора, и подтверждением тому является открытие офиса Apple в Киеве.

Зеленский и Кук обсудили возможное участие Apple в переписи населения Украины, возможность сотрудничества в образовательной сфере и строительство украинского дата-центра для сервисов iCloud.

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