Вашингтон, 3 сентября, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Не менее 45 человек стали жертвами последствий урагана «Ида», который обрушился на северо-восток США, 2 сентября передала телекомпания CNN со ссылкой на власти пострадавших регионов.

Hans Наводнение

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Ранее сообщалось о 29 погибших. Наибольшее количество жертв стихии приходится на американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Погибшие из-за урагана есть и в штате Пенсильвания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа ураган «Ида» временно поменял направление течение реки Миссисипи на юге США.