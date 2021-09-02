Москва, 3 сентября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Центральный банк РФ 2 сентября опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики в России, в котором содержится базовый прогноз и три альтернативных сценария развития российской экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

В рамках базового сценария в три последующих года продолжится поступательный рост мировой и российской экономики, а улучшение эпидемиологической ситуации окажет поддержку этому процессу.

Альтернативные сценарии и маловероятные сценарии — «усиление пандемии», «глобальная инфляция» и «финансовый кризис» — приведут к ухудшению ситуации. Последний, в частности, приведёт к увеличению долговой нагрузки в мировой экономике и финансовой неустойчивости компаний.

В итоге, прогнозируют экономисты ЦБ РФ, в первом квартале 2023-го экономика может столкнуться с кризисом, сопоставимым с тем, что произошёл 2008−2009 годах — с «длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением».

Цена на нефть может снизиться до $40 за баррель, ВВП России потерять 1,4−2,4%, а ключевая ставка подскочит до 8,3−9,3%.