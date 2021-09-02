Тоскана, Италия, 3 сентября, 2021, 01:25 — ИА Регнум. По меньше мере один человек стал жертвой взрыва, который прогремел в трехэтажном жилом доме в итальянской провинции Масса-Каррара (область Тоскана) в центральной части страны. Об этом 2 сентября передал телеканал RAI News 24.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Погибшему было около 80 лет. Из-за взрыва обрушилась часть здания. Причины инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа произошел взрыв из-за утечки газа в жилом доме в городе Турин (область Пьемонт) на севере Италии. Инцидент привел к обрушению здания, из-за чего погиб ребенок и трое человек пострадали.