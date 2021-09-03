Москва, 3 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Около 3 тыс. человек посетили подготовленное Москвой творческое пространство Created in Moscow на Российской креативной неделе. Об этом 3 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В Парке Горького

С 26 по 29 августа в Парке Горького в Москве состоялось крупнейшее в стране событие для представителей творческих профессий — Российская креативная неделя, на которой столица представила площадку Created in Moscow. На ней состоялось около 40 мероприятий, включая паблик-токи, мастер-классы, кинопоказы. Также на столичной площадке эксперту обсуждали перспективные тренды, вопросы устойчивого развития, внедрение цифровых технологий.

«На площадке Created in Moscow выступили почти 100 известных специалистов и лидеров индустрии, а общее число посетителей составило около трех тысяч. Хороший потенциал демонстрируют все направления креативной экономики Москвы. В список крупнейших работодателей сейчас входят компании, которые специализируются на издательской деятельности, рекламе, архитектуре, моде, кино, разработке видеоигр», — сказала Сергунина.