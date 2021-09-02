Мехико, 3 сентября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. По меньшей мере 16 человек погибли в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в штате Сонора на севере Мексики, 2 сентября сообщила на своей странице в Twitter региональная прокуратора.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на трассе Сонойта — Сан-Луис-Рио-Колорадо. Еще 22 человека пострадали. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Информации о причинах инцидента нет. Прокуратора начала расследование по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате падения автобуса в горное ущелье в Перу погибли 29 человек.