Иерусалим, 3 сентября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Действия протестующих на границе с сектором Газа заставили израильских военнослужащих открыть стрельбу боевыми патронами, 2 сентября сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

В заявлении ведомости отмечается, что у забора безопасности в секторе Газа собрались свыше тысячи участников акции протеста. Они начали сжигать шины и бросать взрывные устройства в военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее радиостанция «Аль-Акса» передала информацию о том, что израильские военнослужащие убили 26-летного палестинца на границе сектора Газа и Израиля.