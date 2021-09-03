Сеул, , 00:55 — REGNUM Разработка южнокорейской баллистической ракеты, способной нести боеголовку массой до трёх тонн, находится на завершающей стадии. Об этом 2 сентября сообщило информационное агентство Yonhap.

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Ракета с дальностью полёта 350−400 километров предназначена для уничтожения подземных объектов, таких, которые предположительно существуют в Северной Корее и используются для хранения ядерного оружия.

Разработка новой ракеты предусмотрена планом обороны Южной Кореи на 2022−2026 годы. В документе говорится, что новое оружие будет обладать «значительно увеличенной разрушительной силой» и станет последней в гонке обычных ракет между двумя странами на Корейском полуострове.

Пятилетний план обороны, как ранее сообщило ИА REGNUM, предусматривает вложения в размере 315,2 трлн вон ($273 млрд), что на 5,8% больше по сравнению с прошлой пятилеткой.

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