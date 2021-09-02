Вашингтон, 3 сентября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Как минимум 29 человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, сопровождавшими ураган «Ида» в восточных штатах США. Об этом 2 сентября сообщил телеканал NBC.

Ураган

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По предварительным данным, в штате Нью-Йорк число погибших достигло 12 человек, в штате Нью-Джерси ураган унёс 12 жизней. Гибель ещё троих человек подтвердили в штате Пенсильвания.

Проливные дожди обрушились на Восточное побережье США 1 сентября. В нескольких штатах наблюдаются сильные наводнения, власти штатов проводят эвакуацию населения. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлен режим чрезвычайного положения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 погибших из-за наводнений, вызванных проливными дождями, обрушившимися на Восточное побережье США вместе с ураганом «Ида».