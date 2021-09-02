Рамалла , 3 сентября, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Палестинец 26 лет погиб в ходе столкновений с военными Израиля в секторе Газа, 2 сентября передало радио «Аль-Акса».

NASA Сектор Газа

Отмечается, что инцидент произошел возле лагеря для беженцев «Джабалия».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа израильские военные нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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