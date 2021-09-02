Владивосток, 3 сентября, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Работа по ликвидации 14 крупных свалок и рекультивации девяти опасных объектов завершится в России до конца 2021 года. Об этом 2 сентября сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Козлов

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"В этом году завершается ликвидация 14 свалок, в том числе в Челябинске, это одна из крупнейших в стране. Будет рекультивировано девять опасных объектов», — сказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В списке последних министр назвал три полигона в Московской области: «Вальцово», «Царево», «Слизнево». Козлов добавил, что после устранения этих объектов улучшится качество жизни трёх миллионов человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−4 сентября во Владивостоке проходит VI Восточный экономический форум. Ранее полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил провести масштабную реновацию городов на Дальнем Востоке.