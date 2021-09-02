Санкт-Галлен, Швейцария, 3 сентября, 2021, 00:31 — ИА Регнум. 2 сентября в Санкт-Галлене (Швейцария) на стадионе «АФГ Арена» сборная Германии одержала дежурную победу над сборной Лихтенштейна. Матч, проходивший в рамках четвертого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, завершился со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Эдгар Брещанов Тимо Вернер

Единственные два гола команды Ханс-Дитер Флика забили Тимо Вернер и Лерой Сане на 41-й и 77-й минутах соответственно.

На матче работала португальская бригада арбитров во главе с Фабиу Вериссиму.

Составы команд:

Лихтенштейн (расстановка 5−3-2): Беньямин Бюхель — Макс Гопель, Даниэль Кауфманн, Андреас Малин (Никола Коллманн, 83'), Сандро Вольфингер (Сейхан Йылдыз, 83'), Йенс Хофер — Николас Хаслер, Ноа Фроммельт, Ноа Фрик (Ридван Кардесоглу, 71') — Арон Зеле (Фабио Вольфингер, 61'), Яник Фрик.

Германия (расстановка 4−2-3−1): Бернд Лено — Боту Боку (Йонас Хофманн, 60'), Тило Керер, Никлас Зюле, Робин Госенс — Йозуа Киммих (Флориан Виртц, 82'), Илкай Гюндоган (Леон Горецка, 73') — Лерой Сане, Джамал Мусиала (Марко Ройс, 60'), Кай Хаверц (Серж Гнабри, 60') — Тимо Вернер.

Сборная Германии, набрав 9 очков, поднялась на вторую позицию в турнирной таблице группы J. Сборная Лихтенштейна без очков осталась на последней строчке.