Стокгольм, 3 сентября, 2021, 00:19 — ИА Регнум. 2 сентября в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» сборная Швеции по футболу одержала волевую победу над сборной Испании со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Виктор Классон и Рикардо Родригес

Первый мяч на пятой минуте встречи забил 24-летний центральный полузащитник «Валенсии» Карлос Солер после передачи Хорди Альбы — 0:1. В следующей же атаке Александер Исак сравнял счет — 1:1. На 57-й минуте оттянутый нападающий «Краснодара» Виктор Классон забил победный мяч в ворота Уная Симона — 2:1.

Желтые карточки: Деян Кулушевски — 34, Хорди Альба — 35, Серхио Бускетс — 40, Эмиль Крафт — 52.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн.

Стартовые составы:

Швеция: Ульсен, Крафт, Линделеф, Хеландер, Аугустинссон, Экдаль (Каюсте, 69'), Ольссон, Форсберг (Сванберг, 90'), Классон, Исак (Телин, 84'), Кулушевски (Куайсон, 85').

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Альба, Бускетс (Родри, 85'), Коке (Льоренте, 75'), Солер (Мендеш, 85'), Морено (Траоре, 64'), Торрес, Мората (Сарабия, 75').

Сборная Швеции одержала третью подряд победу в группе, набрала девять очков и поднялась на первое место. Сборная Испании с семью очками опустилась на вторую позицию.