Таллин, 3 сентября, 2021, 00:12 — ИА Регнум. 2 сентября в Таллине на стадионе «А. Ле Кок Арена» сборная Эстонии по футболу в рамках матча четвертого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 потерпела крупное поражение от сборной Бельгии со счетом 2:5. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru Эден Азар

Первый мяч на второй минуте встречи забил 23-летний центральный полузащитник «Дожмале» Маттиас Кяйт — 1:0. Через 20 минут Ханс Ванакен вновь сделал счет равным после передачи Эдена Азара — 1:1. На 29-й минуте таранный форвард «Челси» Ромелу Лукаку впервые вывел «красных дьяволов» вперед — 1:2. В дебюте второй половины Лукаку оформил дубль — 1:3. Голевую передачу записали на Ханса Ванакена. На экваторе тайма Аксель Витсель довел счет до разгромного — 1:4. Через 11 минут Тома Фоке забил пятый мяч сборной Бельгии в этом матче — 1:5. В конце встречи Эрик Сорга забил «гол престижа» — 2:5.

Желтые карточки получили Ромелу Лукаку (47'), Юнас Тамм (55') и Алексис Салемакерс (61').

Статистика матча (Эстония/Бельгия)

Удары 5/19

Удары в створ 3/9

Владение 28%/72%

Угловые 4/9

Нарушения 9/7

Составы команд:

Эстония: Хейн, Кууск, Пикк (Калласте, 69'), Пури (Лиландер, 80'), Тамм, Метс, Кяйт, Крейда, Васильев (Зенев, 86'), Аниер (Синявский, 80'), Саппинен (Сорга, 69').

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд (Дендонкер, 83'), Денайер, Бойата, Витсель, Карраско (Лукебакио, 83'), Салемакерс (Фоке, 66'), Ванакен, Троссард, Лукаку (Бентеке, 74'), Азар (Локонга, 74').

Сборная Бельгии, одержав третью победу в группе E и набрав 10 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице. Эстония без очков осталась на последнем месте.