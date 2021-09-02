Приштина, Сербия, 3 сентября, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Глава Демократической лиги Косово Люмир Абдиджику 2 сентября призвал политические силы Косово сократить предвыборную кампанию с 30 до 10 дней в связи с высокой смертностью от COVID-19.

ATA, албанское государственное новостное агентство Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на призыв откликнулся глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай, предложив сократить предвыборную кампанию всего до пяти дней.

Глава Демократической партии Косово Мемли Красничи также согласился на сокращение предвыборной кампании. Не ответила лишь правящая партия «Движение за самоопределение».

Напомним, 17 октября в Косово состоятся местные выборы.