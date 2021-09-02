Москва, 2 сентября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Певица Ольга Бузова прокомментировала недавний скандал вокруг интервью группы Maneskin. Исполнительница написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 2 сентября.

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

«…моей вины в том, что мою прекрасную Ксению Анатольевну и еще какого-то редактора Татьяну отменили в самый последний момент — нет», — пишет Бузова. «Редактор Татьяна… перед Вами я тоже извиняюсь, что менеджменту группы не интересен Ваш YouTube-канал…Ведь и по этому пункту я тоже виновата», — иронизирует певица.

Бузова также отметила, что её треки «никто группу не заставлял слушать». Она также предложила Татьяне Мингалимовой, ведущей подкаста и YouTube-канала «Нежный редактор», «обратиться к дерматологу», потому что «краснеть от вопросов… это плохо».

Ранее журналистки Ксения Собчак и Татьяна Мингалимова обвинили менеджеров группы Maneskin в непрофессионализме. По словам Собчак и Мингалимовой, им отказали в интервью за час до его проведения.