Москва, 2 сентября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Журналистка Ксения Собчак высказалась на тему интервью с итальянской группой Maneskin. Она написала пост об этом в личном Instagram-аккаунте 2 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак на встрече с гражданскими активистами, общественными деятелями и журналистами Петербурга

По словам Собчак, менеджеры группы сами предложили ей эксклюзивное интервью с музыкантами — она согласилась, о чем «пожалела». «…мне саботировали интервью с этой группой, хотя до этого пытались через сложную цепочку его со мной согласовать… у менеджмента музыкантов супер тупой, непонятийный и небизнесовый подход», — считает журналистка.

Собчак также назвала победителей «Евровидения» «иконами молодёжи», которых она бы спросила о проблемах современных подростков, феминизме, гендерфлюидности и внутренней свободе. «Одно ваше живое интервью могло бы быть таким же заявлением, как юбка на вашем солисте», — считает она.

Ранее ведущая подкаста «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова заявила, что менеджеры итальянской группы отказали ей в интервью с музыкантами за час до назначенного времени. По словам Мингалимовой, к коллективу подпустили те СМИ, которые задавали «банальные» вопросы.