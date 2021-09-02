Пекин, 2 сентября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Мужчин, во внешности которых просматриваются женственные наклонности, не будут показывать по китайским телеканалам, сообщили 2 сентября в Национальном управлении радио и телевидения Китая.

Цитата из к/ф «Большой переполох в маленьком Китае». Реж. Джон Карпентер. 1986. США Китаец

Таким образом китайские власти борются с «ненормальной эстетикой». Согласно распоряжению управления, телеканалы должны строго следить, чтобы до эфира допускали мужчин с мужественной внешностью, правильно одетых и с подобающими манерами.

Также власти Китая намерены пресечь пропаганду на телевидении культа богатых. Под запрет попадут и темы частной жизни отдельных людей как не отражающие ценностей страны.