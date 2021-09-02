Вологда, 2 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. В Вологде на берегу реки Золотухи появится скейтпарк. На эти цели из городского бюджета выделят 40 млн рублей. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Марина Каширская ИА REGNUM Скейт-парк

«Начинаем создавать классное молодежное пространство на берегу реки Золотухи. О нем давно мечтала и просила активная молодежь. Над проектом трудились архитекторы «Лаборатории городской среды», профессиональные райдеры и просто любители активного образа жизни», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направило на строительство спортивных объектов в регионах России 2 млрд рублей.

.