Москва, 2 сентября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Книгу «Лёгкая черепно-мозговая травма» подарили украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе его визита в США, написала 2 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Цитата из к/ф «Слуга народа», 2 сезон. реж. Алексей Кирющенко. 2018. Украина Владимир Зеленский

Отметив, что книгу издал американо-украинский медицинский фонд AUMF и что преподнесли её Зеленскому члены Конгресса, Захарова подытожила:

«Всё-таки книга — лучший подарок, как ни крути».