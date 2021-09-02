Москва, 2 сентября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Журналистка и ведущая подкаста «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова рассказала об отмене интервью с группой Maneskin за час до назначенного времени. Она написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 1 сентября.

Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Солист рок-группы Maneskin

https://www.instagram.com/p/CTSaggbi5lt/

Мингалимова рассказала, что в течение месяца готовилась к интервью с группой — изучала английский, смотрела интервью коллектива и даже ездила в Италию для знакомства с культурой. Однако за час до начала интервью менеджеры Maneskin отказали ей в общении с музыкантами.

Мингалимова призналась, что менеджеры подпустили к группе только СМИ, радио и газеты, которые задавали «банальные» вопросы. «Стою, наблюдаю интервью: журнал совместно с Бузовой заставляют Maneskin слушать её треки и спрашивают про борщ. Я краснею, но держусь», — рассказывает журналистка, отметив, что она является фанатом и ей «обидно донельзя».

ИА REGNUM напоминает, что группа Maneskin посетила Москву 31 августа 2021 года. Они провели небольшой концерт в ГУМе для блогеров и журналистов.