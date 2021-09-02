Москва, 2 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. 2 сентября московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о выводе 30-летнего форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша из заявки на сезон Российской Премьер-лиги 2021/22. Отмечается, что это связано с условиями действующего лимита на легионеров. На данный момент в заявке команды на сезон не может находиться больше восьми футболистов с иностранным гражданством.

Антон Зайцев Зе Луиш

1 сентября «Локомотив» объявил о трансфере нидерландского нападающего Гирано Керка из «Утрехта» за 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Зе Луиш принял участие в восьми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь одним забитым мячом и одной результативной передачей.