Люксембург, 2 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создал Консультативный совет по климату и окружающей среде, который будет предоставлять независимые консультации и экспертные заключения в отношении мероприятий, направленных на достижение банком своих целей в области борьбы с изменением климата и экологической устойчивости. Об этом говорится на официальном сайте ЕИБ.

Palauenc05 Европейский инвестиционный банк. Люксембург

Консультативный совет впервые собрался 1 сентября и обсудил дорожную карту ЕИБ как климатического банка и деятельность ЕИБ по поддержке адаптации к воздействиям изменения климата.

Заседание проходило под председательством Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка, на нём также присутствовали члены-учредители Консультативного совета.

Дорожная карта банка ЕИБ как климатического банка подробно описывает, как банк поддерживает цели Европейского зеленого курса и устойчивого развития внутри и за пределами Европейского Союза.

Президент ЕИБ Вернер Хойер так прокомментировал создание дорожной карты ЕИБ: «Изменение климата остается решающей проблемой нашего времени и требует быстрого глобального реагирования. ЕИБ готов внести солидный вклад в саммит по климату COP26 в Глазго в ноябре. Я очень рад, что теперь мы можем рассчитывать на группу ведущих мировых лидеров, которые помогут нам в укреплении нашей роли климатического банка ЕС. Я хочу поблагодарить всех членов Консультативного совета и выразить особую благодарность Кристин Лагард за то, что она приняла участие в этом заседании».

Сама Кристин Лагард так оценивает климатическую направленность её банка и создание Консультативного совета: «Изменение климата — одна из величайших проблем, с которыми сталкивается человечество в этом столетии. Для меня большая честь председательствовать в этом совете и работать с этой выдающейся группой лидеров, консультируя ЕИБ по вопросам климата и устойчивого развития».

Вице-президент ЕИБ Амбруаз Файоль дал свой комментарий событию: «Мы рады, что к нам присоединились выдающиеся эксперты и лидеры, благодаря своим навыкам, разнообразному опыту и знаниям мы сможем извлечь большую пользу из нашей роли климатического банка ЕС. Мы надеемся, что сотрудничество с нами поможет ускорить и расширить масштабы перехода к низкоуглеродному и устойчивому к изменению климата будущему».

Напомним, что ЕИБ является государственном финансово-кредитным учреждением Европейского союза, созданным для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.