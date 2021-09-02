Манчестер, Великобритания, 2 сентября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. 36-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду будет выступать в «Манчестер Юнайтед» по «седьмым» номером. Эдинсону Кавани пришлось сменить свой игровой номер. Теперь уругвайский форвард будет играть под «21-м» номером.

Ludovic Péron Кристиано Роналду

Ранее в «Манчестер Юнайтед» по «седьмым» номером выступали Эрик Кантона, Джордж Бест, Дэвид Бэкхем и другие.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в последний день летнего трансферного окна. «Манкунианцы», согласно порталу transfermarkt, заплатили туринскому «Ювентусу» 15 миллионов евро.

В составе сборной Португалии Роналду забил три гола в четырех матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, в который пройдет в Катаре.