Вашингтон, 2 сентября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. В каталоге сервиса подписки PlayStation Now вскоре появятся пять классических ролевых игр серии Final Fantasy. Об этом 2 сентября сообщает портал GamesRadar+.

Jp.square-enix.com Кадр компьютерной игры Final Fantasy VII Remake

Sony объявила, что начиная со следующей недели (6−12 сентября 2021 года) и до января 2022-го в каталог PS Now будут добавляться старые игры франшизы. Первой на платформе появится Final Fantasy VII, пользователи сервиса смогут добавить её в свою библиотеку 7 сентября. Final Fantasy VIII Remastered появится в PS Now 5 октября, а Final Fantasy IX — 2 ноября.

Владельцы подписки получат 7 декабря Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, а завершит акцию Final Fantasy 12: The Zodiac Age (4 января 2022-го).

Напомним, 10 апреля 2020 года компания Square Enix выпустила первую часть ремейка игры Final Fantasy VII. Релиз версии игры Intergrade для консоли PlayStation 5 состоялся 10 июня 2021-го.