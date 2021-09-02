Пало-Альто, США, 2 сентября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Украинское лидерство в Европе не исключено в будущем, потому что «всё возможно», заявил президент Украины Владимир Зеленский в Стэнфордском университете (штат Калифорния, США).

Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя Зе!Президент. youtube.com Владимир Зеленский

Зеленский «Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы».

Он также поделился с аудиторией мечтами о возвращении в состав Украины Донбасса и Крыма. Также украинский лидер перечислил те виды реформ и достижений, которыми заняты нынешние власти республики: дороги, цифровизация, преобразования на «рынке земли».