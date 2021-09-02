Сыктывкар, 2 сентября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. В Коми через три-четыре недели придет новая волна заболеваемости COVID-19. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

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«Москва входит в четвертую волну. Соответственно, и мы через три-четыре недели войдем в четвертую волну. Наступит микст-инфекция. Для людей, которые имеют хронические заболевания, такое наложение двух инфекций очень плохой прогноз по течению заболевания. Особенно у непривитых», — прокомментировал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми скончались 14 ковид-пациентов.