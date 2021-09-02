Лос-Анджелес, США, 2 сентября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Телеканал Paramount Network опубликовал трейлер четвёртого сезона сериала «Йеллоустоун». Ролик был выложен 2 сентября на YouTube-канале компании.

Парк Йеллоустоун

В новом захватывающем рекламном видео зрителям показали множество перестрелок и тревожных сцен. Примечательно то, что создатели шоу не дали поклонникам сериала никаких подсказок по поводу того, удалось ли выжить Джону Даттону (Кевин Костнер), Кейси Даттону (Люк Граймс) и Бет Даттон (Келли Райлли) в результате покушений на их жизни, которые имели место в конце третьего сезона «Йеллоустоуна».

Напомним, премьера четвёртого сезона сериала состоится 7 ноября 2021 года на Paramount Network. В этот день зрителям покажут первый эпизод продолжения, длительность которого составит около двух часов.