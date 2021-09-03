3 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Американцы обсудили в Twitter угрозы лидера Республиканской партии в палате представителей, адресованные компаниям, у которых есть данные о звонках, совершённых политиками в день беспорядков на Капитолийском холме.

Джейн Спай, , 09:52 — REGNUM Лидер Республиканской партии в палате представителей США Кевин Маккарти пригрозил отомстить компаниям, которые будут подчиняться комитету Конгресса по расследованию беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Такое заявление политика последовало после того, как комитет попросил десятки фирм сохранить все звонки и записи в социальных сетях, произведенные в день беспорядков, которые были сделаны 11 членами Конгресса, пытавшимися помешать объявлению результатов президентских выборов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые пользователи поинтересовались, не нарушают ли действия Маккарти действующие в США законы, потому что всё выглядит так, будто он пытается помешать расследованию.

«Эти компании фактически являются свидетелями преступления, обладающими доказательствами, разве в США нет закона, который делает попытку запугивания их отказом от сотрудничества, правонарушением?» — спросил @mrgb63.

Среди пользователей есть те, кто считает, что республиканцев не остановит незаконность собственных действий, так как давно известно, что они преступники.

«Есть законы, запрещающие запугивание свидетелей и препятствие осуществлению правосудия, но с каких пор закон останавливал республиканцев от его нарушения, причём безнаказанного. Во время своего первого импичмента Трамп угрожал свидетельнице, когда она давала показания, а он все ещё гуляет на свободе, это только начало», — отметил @Ziegmond_Void.

«Республиканцы — преступный синдикат», — прокомментировал @buddaprotocol.

Часть комментаторов написала, что все записи можно найти в государственных архивах, потому что всех государственных служащих прослушивают.

«Вопрос: все эти телефонные записи сделаны на личные телефоны или рабочие? Если на последние, они разве не государству принадлежат? Не должно быть никаких исключений по частной информации на телефонах, которыми владеет государство», — написал @GiuriniJohn.

Слоны (сс) Richard Jacobs

«Палата сама по себе является механизмом для хранения записей!» — отметил @Bhushan61Jha.

Многие пользователи задаются вопросом, что именно скрывает Маккарти, потому что его поведение лишь больше наводит на мысль о том, что он причастен.

«Почему ему кажется, что он должен угрожать, и что именно он пытается спрятать? Это единственное, что нас должно интересовать», — прокомментировал @brzyvt.

«Кевин волнуется. Слишком волнуется», — отметил @DrMike2049.

«Его ответ стал признанием вины. Если нечего было бы скрывать, зачем тогда скрывать записи?» — спросил @FlatT0pM0untain.

В комментариях написали, что действия политика представляют собой беспредел, который немедленно нужно остановить. Некоторые пользователи призвали генерального прокурора и министерство юстиции к действиям.

«Пока это не остановят, оно будет продолжаться. Если это не остановят, эти компании могут просто согласиться (с угрозами — прим. Д.С.) из-за страха того, что может случиться. Министерство юстиции должно положить конец этому путем предъявления обвинений», — считает @brendap1990.

Ряд пользователей считает, что неиспользование данных и записей будет нечестным. Если полиция может использовать такие данные, то и Конгрессу можно.

«Если полиции разрешено использовать записи телефонных звонков, чтобы поймать преступников на улице, им также должно быть разрешено использовать телефонные записи, чтобы ловить преступников в Конгрессе. Конец», — прокомментировал @JocelanG.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что республиканцы каким-нибудь образом смогут удалить записи, а потом все спихнут на российских хакеров, как они обычно и делают.

«Эти технические компании чудесным образом потеряют данные политиков Великой старой партии (Республиканская партия — прим. Д.С.)… благодаря российским хакерам», — предположил @AtMissingLink.

В комментариях также отметили, что заявления Маккарти — пустые слова, он ничего не сможет сделать.

«Он ни черта сделать не может», — написал @svanbox.

«Этот человек уже не король. С ним покончено!» — прокомментировал @terrence_leech.

Напомним, ранее Республиканская партия США выступала против создания комиссии по расследованию беспорядков на Капитолийском холме. На парламентском голосовании республиканцы использовали филибастер для блокировки законопроекта по ее созданию.

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