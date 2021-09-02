Москва, 2 сентября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Руководство московского ЦСКА отказалось подписывать 25-летнего французского центрального полузащитника Анджело Фюльжени, выступающего в Лиге 1 за «Кан». Ранее сообщалось, что «красно-синие» рассматривают футболиста в качестве замены ушедшему в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро Николе Влашичу.

ЦСКА

В прошедшем сезоне Фюльжени принял участие в 33-х матчах французской Лиги 1, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В Кубке Франции полузащитник набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас в 3-х играх.

«Анже» выкупил Фюльжени у «Валансьена» 6 июля 2017 года за 1,4 миллиона евро. На данный момент стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.