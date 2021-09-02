Штат Луизиана, США, 2 сентября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Компания Entergy Louisiana восстановила электроснабжение по меньшей мере в 10 больницах в юго-восточной части штата Луизиана, сообщают 2 сентября местные СМИ.

Ураган

Представители компании Entergy заявили, что бригады восстановили электроснабжение в крупных больницах.

По словам компании, инфраструктура канализации также является приоритетной и специалисты работают над ее восстановлением.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, ураган «Ида» обрушился 29 августа на штаты Алабама и Флорида. В Луизиане сотни тысяч домов остались без электроснабжения.

Энергетическая компания заявила, что ураган затронул почти 950 тыс. клиентов Entergy. Показатели уступают только урагану «Катрина», который в свое время оставил без электричества 1,1 млн человек.