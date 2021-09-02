Минск, , 22:16 — REGNUM Обвинения стран Запада в адрес официального Минска надуманы — в том числе по проблеме миграционного кризиса. Об этом 2 сентября в Минске заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей Mfa.gov.by

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Он уверен, что «кризис возник в умах западных политиков», с их стороны предпринята «попытка демонизировать Белоруссию, выставить ее источником напряженности в регионе и оправдать свои попытки введения дальнейших санкций».

Как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, Макей также констатировал «абсолютно враждебные действия по отношению к Белоруссии» со стороны дипломатов США.

Глава МИД Белоруссии отметил, что «политики зачастую говорят абсолютно неразумные вещи», которые вредят деловым отношениям с западными партнёрами. Тем не менее, сказал он, непубличные контакты с ними продолжаются — «в нынешней ситуации это приходится делать в закрытом формате».

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