Минск, 2 сентября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Госдепартамент США ведёт себя неподобающим образом, его сотрудники демонстрируют «абсолютно враждебные действия по отношению к Белоруссии». Об этом 2 сентября в Минске заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Белоруссия

Накануне в новостях: Белоруссия вынудила США сократить посольство

«Мы смотрим на то, как ведут себя некоторые работники посольства США в Белоруссии. Посмотрите на сайт. Это не сайт загранучреждения, которое призвано анализировать ситуацию в стране, укреплять отношения между государствами, чем и занимается дипломатия. Это какая-то пропагандистская агитка против действующей власти. Как к этому относиться? Это абсолютно враждебные действия по отношению к Белоруссии. И речь здесь не идет ни о каком укреплении суверенитета и независимости, о чем всегда нам пытаются говорить наши американские партнеры», — сообщил прессе глава МИД Белоруссии.

Его слова приводит белорусское государственное информагентство БелТА. Представителям российских СМИ отказано в аккредитации и возможности легальной работы в Минске.

Читайте о проблеме союзных отношений: МИД Белоруссии объяснил запрет на аккредитацию российским СМИ