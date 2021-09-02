Вашингтон, 2 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. PlayStation начала собирать предзаказы на будущую игру Horizon Forbidden West. Об этом 2 сентября сообщает портал Comicbook.

компания Guerrilla Games Логотип игры Horizon Forbidden West

В США геймеры уже могут оформить предзаказ на физическую версию игры Special Edition, стоимость набора составит $79,99. Поклонники франшизы с особыми запросами имеют возможность приобрести Collector's Edition ($199,99), а самые преданные фанаты могут купить комплект Horizon Forbidden West Regalla Edition, который обойдётся в $259,99.

В России PlayStation предлагает приобрести версии игры «Стандартное издание» для PS5, «Цифровое расширенное издание» для PS5 и «Стандартное издание» для PS4.

https://twitter.com/PlayStationRU/status/1433432552593887232

Напомним, студия Guerrilla Games планирует выпустить Horizon Forbidden West 18 февраля 2022 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation, она станет прямым продолжением Horizon Zero Dawn.