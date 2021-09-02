Москва, 2 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. 2 сентября московский «Локомотив» объявил о трансфере 21-летнего российского опорного полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили. «Железнодорожники» заплатили «армейцам» 6 миллионов евро за контракт футболиста. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Марадишвили забивает в ворота Урала

Соглашение Марадишвили с «Локомотивом» рассчитано на пять лет до конца сезона 2025/26. Авторитетный профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского полузащитника в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Марадишвили принял участие в трех матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова».

В это летнее трансферное окно «Локомотив», помимо Марадишвили, подписал Максима Ненахова (из «Ахмата» за 2 миллиона евро), Тина Едвая (из «Байера-04» за 4 миллиона евро), Наира Тикнизяня (из ЦСКА за 4 миллиона евро), Алексиса Бека Бека (из «Кана» за 6 миллионов евро), Гирано Керка (из «Утрехта» за 6 миллионов евро) и Фаустино Анджорина (из «Челси» на правах годичной аренды с правом выкупа за 20 миллионов евро).