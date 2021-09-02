Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Глава администрации штата Висконсин Тони Эвер призвал жителей поддержать эвакуированных афганцев, которых штат размещает на армейской базе в Форт Маккой. Об этом 2 сентября сообщают местные СМИ.

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Эверс призвал делать пожертвования для афганцев, которые не смогли взять с собой личные вещи. Чистая, новая одежда и обувь — это те предметы, которые являются наиболее приоритетными и необходимыми на данный момент, уточнил Эверс.

«У жителей Висконсина есть гордая традиция засучивать рукава, чтобы помочь нашим соседям в трудные времена. С тех пор, как стало известно, что люди, покидающие Афганистан, будут проходить через Висконсин, жители Висконсина спрашивали, чем они могут помочь», — сказал Эверс в релизе.

Католическая благотворительная организация и Американский Красный Крест также поддерживают усилия по оказанию помощи беженцам, говорится в объявлении.