Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. В результате пожара в квартире жилого дома в Приморском районе Петербурга вечером 2 сентября пострадала женщина, медики не смогли спасти ее жизнь.

Пожар

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание в однокомнатной квартире площадью 18 кв. метров произошло около 21 часа в доме на Богатырском проспекте, 24, корпус 1.

«Горела обстановка на площади 6 кв. метров. Из квартиры эвакуирована женщина, бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть», — уточнили в спасательном ведомстве.

С огнем на месте ЧП боролись 19 пожарных на четырех единицах техники.