Вена, 2 сентября 2021, 21:48 — REGNUM Продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на многосторонних автомобильных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе Россия не будет. Об этом 2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постпред России при организации Александр Лукашевич.
Российский дипломат подчеркнул, что решение, принятое Москвой, уже не будет пересматриваться. По его словам, у ОБСЕ ещё осталось время для всех необходимых административных процедур, чтобы завершить свою миссию.
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