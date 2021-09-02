Вена, 2 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на многосторонних автомобильных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе Россия не будет. Об этом 2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постпред России при организации Александр Лукашевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Лукашевич «Сегодня я уполномочен объявить, что Российская Федерация не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года».

Российский дипломат подчеркнул, что решение, принятое Москвой, уже не будет пересматриваться. По его словам, у ОБСЕ ещё осталось время для всех необходимых административных процедур, чтобы завершить свою миссию.