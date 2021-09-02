Вашингтон, 2 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Будущая гарнитура виртуальной и смешанной реальности Apple не будет полностью автономной. Об этом сообщил портал The Information.

Виртуальная реальность

Источники издания утверждают, что VR-гарнитура Apple будет подключаться по беспроводной связи к другому устройству, которое будет брать на себя основную часть вычислений. Предполагается, что в качестве производительного «донора» будут выступать iPhone, iPad или другие устройства Apple.

Инсайдеры отмечают, что собственный процессор гарнитуры не будет высокопроизводительным, не получит поддержку технологии Neural Engine и вообще устареет к тому времени, как VR-устройство поступит в продажу. Из-за этого разработчики решили пойти по тому же пути, что и создатели гарнитуры Oculus Quest 2, которая в автономном режиме показывает невысокую производительность.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что проект VR-гарнитуры Apple ещё даже не вышел на стадию производства пробных версий, ожидается, что устройство появится в продаже не раньше 2022 года. Эксперты предполагают, что гарнитура будет оборудована двумя 8K-дисплеями.