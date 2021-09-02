Франкфурт-на-Майне, Германия, 2 сентября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Студия Crytek назвала даты релиза видеоигр Crysis 2 Remastered и Crysis 3 Remastered. Об этом 2 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Crysis.com Скриншот игры «Crysis Remastered»

Разработчики отметили, что геймеры смогут купить игры как по отдельности, так и в наборе-трилогии. Новые версии второй и третьей частей Crysis получат поддержку разрешения 4K, на ПК в играх будет разблокирован показатель FPS (кадров в секунду).

Кроме того, ремастеры (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) получат HD-текстуры, улучшенное освещение и иные современные эффекты графики. К сожалению, пока Crytek ничего не сообщила о ремастере Crysis Warhead (дополнения к первой Crysis).

Напомним, сиквел Crysis вышел на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3 22 марта 2011 года. Релиз третьей части игры состоялся 19 февраля 2013-го на тех же платформах.