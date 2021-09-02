Челябинск, 2 сентября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В центре Челябинска не планируют ограничивать время продажи алкоголя. Об этом заявил вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.

Алкоголь

Поводом для такого заявления стала информация в ряде СМИ о том, что общественный совет областного главка МВД России выступил за ограничение ночной торговли в ресторанах и барах. Однако идея ограничить продажу спиртного рассматривалась правительством региона и не рассматривается, сказал Сушков, цитирует его Накануне.Ru.

Чиновник добавил, что власти региона имеют право ограничивать торговлю алкоголем лишь в местах розничной торговли. При этом он полагает, что лишать бизнесменов существенной доли дохода может быть рискованно для экономики.

«В целом в этой теме поставлена точка и не стоит её дальше развивать», — подчеркнул чиновник, добавив, что такая мера не будет и не может быть принята.