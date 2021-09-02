Сборная Испании сыграет со шведами в четвертом туре отборочного турнира
Стокгольм, 2 сентября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. 2 сентября в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» сборная Швеции по футболу примет сборную Испании, которую возглавляет Луис Энрике. Матч пройдет в рамках четвертого тура группы B отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM
На матч назначена английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.
Стартовые составы команд:
Швеция: Робин Ульсен — Людвиг Аугустинссон, Виктор Линделеф, Филип Хеландер, Эмиль Крафт — Виктор Классон, Кристофер Ольссон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг — Александер Исак, Деян Кулушевски.
Испания: Унай Симон — Сесар Аспиликуэта, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Хорди Альба — Серхио Бускетс, Коке, Карлос Солер — Жерар Морено, Ферран Торрес, Альваро Мората.
На данный момент сборная Испании с семью очками возглавляет турнирную таблицу группы. Сборная Швеции с шестью очками расположилась на второй позиции.