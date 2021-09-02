Вашингтон, 2 сентября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Поклонник шведской студии Paradox Interactive выложил в сеть огромный плакат с хронологической схемой всех стратегических игр компании. Об этом 2 сентября сообщает портал PCGamesN.

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Издание отметило, что фанат, известный на форуме Reddit под ником Toco_tronic, провернул «колоссальную» работу, поскольку на изображении присутствуют обложки 91 игры разработчиков, а также всех загружаемых дополнений и расширений. Отмечается, что плакат посвящён лишь тем играм, которые создавала внутренняя команда Paradox Interactive, специализирующаяся на стратегиях.

Отметим, что публикацию поклонник сделал перед появлением новости о том, что генеральный директор Paradox Interactive Эбба Люнгеруд решила покинуть должность. Она заявила, что решила уйти из-за «разногласий во взглядах» на стратегию компании. Пост главы студии вновь займёт Фредерик Вестер.