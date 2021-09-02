2 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 22:22 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура альянса окажется у её границ, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Надо России раз и навсегда сказать, что принятие Украины в НАТО — это объявление войны Российской Федерации и её союзникам по ОДКБ. Они десять раз потом подумают, принимать или не принимать», — поделился своим мнением Талтер С.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением пресс-секретаря российского президента по поводу опасности для нашей страны вступления Украины в НАТО.

«Это как раз и есть тот рычаг, который заставит Россию пойти на контрмеры, когда это будет выгодно тем, у кого этот рычаг в руках», — считает Алексей Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что России есть чем ответить альянсу на их стремление заполучить себе Украину.

«Россия должна противопоставить этому контрмеры. К примеру, размещение военных и ракетных баз на Кубе, в Венесуэле, более тесное военное сотрудничество с Ираном, возобновление сотрудничества с Северной Кореей в экономической и военной сфере. Ну и самый главный козырь — официальное оформление с Пекином военного союза», — поделилась своим мнением Наталья Г.

Часть людей считает, что более опасным тут является промедление, ведь чем дольше длится конфликт на Украине, тем ближе к России становятся войска НАТО.

«Не надо ждать, когда Украина вступит в НАТО! Наши базы должны быть на Чукотке, на Кубе и в Венесуэле. Сразу у некоторых отпадёт охота ставить военные базы на границе с Российской Федерацией», — указывает Liudmila B.

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Ряд пользователей указывает на то, что ситуация выглядит безвыходной, а значит, о скором конце противостояния в Донбассе говорить пока не приходится.

«Вот мы и видим причину того, что конфликт в Донбассе не находит своего логического конца. Одни хотят, чтобы наступил мир, но тогда Украина станет частью НАТО, что несовместимо с жизнью Российской Федерации. Другие, наоборот, хотят, чтобы мира в этом регионе не было, тогда никаких НАТОвских войск на подступах к России не будет. Судя по всему, Донбасс так и останется существовать на границе жизни и смерти», — пишет Пётр Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что России пора совершить решительные шаги, чтобы вернуть Украину в свою сферу влияния и не допустить натовского сапога на её территории.

«Руководству Российской Федерации пора сделать окончательный выбор с тем, какая судьба ждёт Украину. Нельзя, чтобы этот конфликт тлел десятилетиями, иначе в самый неожиданный момент НАТО окажется прямо у российских границ», — написал Олег Ф.

Нашлись и те, кто не понимает, что двигает украинской элитой, которая стремится поскорее оказаться в лапах западных военных.

«Маленькие государства вступают в НАТО в целях экономии денег на содержание своей армии. Зачем туда хочет вступить Украина? Чтобы окончательно продать свой суверенитет?» — задаётся вопросом Слава А.

Напомним, 2 сентября пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в интервью изданию «Известия», что вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура альянса окажется у её границ.