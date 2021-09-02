Уральский педагог объяснил, почему проспал День знаний
Нижний Тагил, Свердловская область, 2 сентября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Проспавший торжественную линейку в школе №100 Нижнего Тагила Свердловской области назвал причину произошедшего. Её он изложил в объяснительной на имя руководства учреждения, пишут СМИ.
Булатова Екатерина ИА REGNUM
День знаний
По данным Е1.Ru, гражданин почти до утра готовил раздаточные материалы для своих будущих учеников. В результате он уснул почти на рабочем месте и не услышал звонков.
Как сообщало ИА REGNUM, после произошедшего начинающий педагог был отстранён от классного руководства. Его могут уволить.