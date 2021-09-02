Нижний Тагил, Свердловская область, 2 сентября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области молодой педагог проспал торжественную линейку, посвящённую Дню знаний. Об этом пишут СМИ.

Httpznamus.ru День знаний

Гражданин был назначен классным руководителем второго класса одной из школ города, но не явился на школьную линейку. А затем в одном из мессенджеров он извинился перед родителями учащихся и объяснил, что не слышал ни будильников, ни звонков.

В итоге молодого человека отстранили от классного руководства. Ему грозит увольнение.