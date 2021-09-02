Лос-Анджелес, США, 2 сентября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть первые кадры фильма «Ночные зубы» (Night Teeth) на вампирскую тематику. Изображения были опубликованы 2 сентября на портале Collider.

Цитата из к/ф «Носферату. Симфония ужаса». реж Фридрих Мурнау. 1922. Германия Вампир

Сюжет картины расскажет о том, как студент по имени Бенни, подрабатывающий водителем (Хорхе Лендеборг-младший), берётся возить двух тусовщиц (Дебби Райан и Люси Фрай) по различным местам Лос-Анджелеса. В какой-то момент он понимает, что на мероприятиях девушки проявляют странные наклонности. В результате Бенни оказывается в центре разборок вампирских кланов.

В фильме также снимаются Меган Фокс, Альфи Аллен («Игра престолов»), Сидни Суини («Эйфория») и Александр Людвиг («Викинги»). В качестве режиссёра проекта выступает Адам Рандалл («В тихом омуте»). «Ночные зубы» появятся в каталоге Netflix 20 октября 2021 года.