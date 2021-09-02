Химки, Московская область, 2 сентября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. 2 сентября российский футбольный клуб «Химки» объявил о заключении с самарскими «Крыльями Советов» соглашения по аренде 26-летнего защитника Максима Карпова. Аренда рассчитана до конца текущего сезона. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Химки»

Сегодня, 2 сентября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать на два матча 24-летнего российского центрального защитника «Химок» Илью Камышева.

После шести стартовых туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Химки» с шестью набранными очками идут на двенадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата. Ниже расположились лишь «Уфа», «Ростов», «Арсенал» и «Урал».