Салехард, 2 сентября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. На Ямале площадку для строительства международной арктической станции (МАС) «Снежинка» в Нефритовой долине передвинули ближе скальному основанию. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Arctic-mipt.com МАС «Снежинка»

Скальный грунт считается более прочным и практически не подверженным деформации основанием для строительства.

На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на строительство международной арктической станции «Снежинка». Инженеры из Московского физико-технического института (МФТИ) с помощью георадара «Лоза» просканировали основное место строительства станции на глубине до 30−50 метров. В результате были получены данные для создания 3D-модели грунтов будущей площадки «Снежинки».

МАС «Снежинка» — круглогодичный и полностью автономный комплекс, создаваемый на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Цель проекта — тестирование и демонстрация в условиях Заполярья природосберегающих технологий жизнеобеспечения, а также систем «умный дом/поселение», робототехники, телекоммуникаций, медицины, биотехнологий, новых материалов.